Гладков: снаряд ВСУ пробил крышу жилого дома в Белгородской области

Украинские военнослужащие утром 2 октября обстреляли жилые дома в селе Козинка Белгородской области. В одном из них пробита крыша, люди не пострадали, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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