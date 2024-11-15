❗️ Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью потушили Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в пресс-службе МЧС города.
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❗️ Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью потушили Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в пресс-службе МЧС города.