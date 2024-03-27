Как повлияет на курс биткоина апрельский халвинг?

Дмитрий Носков - Эксперт StormGain, платформы для торговли, покупки и хранения криптовалюты. В ночь на 25 марта 2024 года курс биткоина резко рванул наверх и прибавил сразу $2000, подъем продолжился и на следующий день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии