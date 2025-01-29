Новый пакет санкций удивил: Ветеран "Вагнера" прямым текстом объяснил особый пункт – "борются всей НАТО"

Евросоюз сегодня, 29 февраля, представит 16-й пакет санкций против России. Есть основания предполагать, что самых оголтелых русофобов разочаруют: новый пакет санкций ЕС не будет включать полный запрет на импорт русского газа.
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