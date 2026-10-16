В каких регионах России замечены волки в октябре 2026 года и как себя обезопасить при встрече с хищником?В регионах России всё чаще фиксируют появление волков рядом с населёнными пунктами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша привела в ...
- ИС Удары по Крымском...
- Вот и всё: Россия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым