Депутат Дубинский: Зеленский перекладывает вину за сдачу городов на военных

Владимир Зеленский и его администрация пытаются переложить ответственность за оставление городов на военных, а также запугать других командиров, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
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