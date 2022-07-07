Военный эксперт о поставках оружия Киеву: словами о солидарности с Украиной США прикрывают бизнес на крови

Военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что Соединенные Штаты, заявляя о солидарности с Украиной, прикрывают свой кровавый бизнес по продаже оружия.
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