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Военный эксперт о поставках оружия Киеву: словами о солидарности с Украиной США прикрывают бизнес на крови

Военный эксперт о поставках оружия Киеву: словами о солидарности с Украиной США прикрывают бизнес на крови

Военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что Соединенные Штаты, заявляя о солидарности с Украиной, прикрывают свой кровавый бизнес по продаже оружия.

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