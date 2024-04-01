Николай Яременко: Кто на службе «Спартака» — бородач или репутация?

Охранник тренера клуба позволил себе совершенно недопустимое поведение в отношении болельщика. С вечера субботы по соцсетям активно гуляет видео, которое, судя по водяным знакам, сделал журналист Сергей Егоров.
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