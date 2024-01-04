«Совместно с федеральным центром». Крым продолжает работу по улучшению мобильной связи

В Крыму продолжается работа по улучшению качества мобильной связи. С этой целью было построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи и ещё 314 объектов связи модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии