Мобильная бригада экстренного реагирования работает в Подмосковье с июня 2025 года. Специалисты помогают жителям справляться с кризисными ситуациями, только в 2026 году поддержку получили около полутора тысяч человек, сообщили в Министерстве социального развития региона.