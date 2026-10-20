Мобильная бригада экстренного реагирования работает в Подмосковье с июня 2025 года. Специалисты помогают жителям справляться с кризисными ситуациями, только в 2026 году поддержку получили около полутора тысяч человек, сообщили в Министерстве социального развития региона.
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