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Врач дала рекомендации, как с пользой провести новогодние праздники

Врач дала рекомендации, как с пользой провести новогодние праздники

Период новогодних праздников может стать подходящим временем для формирования полезных привычек, о том, как наладить режим дня и позаботиться о здоровье рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, передает РИА Новости.

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