Врач Кашух предупредила об обострении заболеваний ЖКТ осенью

На фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест».