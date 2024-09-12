Врач Кашух предупредила об обострении заболеваний ЖКТ осенью

На фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест».
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