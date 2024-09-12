RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Лучше бы москвичи и жители Подмосковья увидели вместо гастарбайторов местных врачей у себя в поликлиниках, а не будущ...Москвичи увидели ...
  • Eduard
    Айсберг под названием"США скоропотонет!Дефицит бюджета С...
  • Eduard
    Плевать надефицит,главное Украину кормить!Дефицит бюджета С...

Врач Кашух предупредила об обострении заболеваний ЖКТ осенью

Врач Кашух предупредила об обострении заболеваний ЖКТ осенью

На фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх