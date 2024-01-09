Названа причина, по которой подорожают бюджетные авто

Причина возможного подорожания бюджетных автомобилей в 2024 году заключается в истечении (с 31 января) срока, в течение которого допускается не оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3, произведенные на таможенной территории ЕАЭС.