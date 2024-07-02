Курского пациента, который угрожал фельдшеру и ее семье убийством, осудили на год ограничения свободы

Суд огласил приговор жителю Курска, которого обвиняли по ч. 1 ст. 119 УК РФ — «Угроза убийством». По данным следствия, 10 июня прошлого года он начал конфликтовать с фельдшером в машине скорой помощи и требовал остановить автомобиль.