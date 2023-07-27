NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления, пишет газета New York Times.Издание со ссылкой на представителей Пентагона 26 июля утверждает, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления, пишет газета New York Times.Издание со ссылкой на представителей Пентагона 26 июля утверждает, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.
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