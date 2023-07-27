ИЗВЕСТИЯ iz

6 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    За Господа не говорите, мы тут сами, если без Его помощи, "хороши" . Сначала попросились наслаждаться отдельно от Нег...Блогер-бодибилдер...
  • John Winson
    Долбаеб. Это Бог так наказывает тех кто хорохоритсяБлогер-бодибилдер...
  • Артур Муселимян
    Страна, далеко не смелых людей, к тому же разделены гнусным отношением к так называемым неприкосновеннымЭксперт объяснил ...

NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления, пишет газета New York Times.Издание со ссылкой на представителей Пентагона 26 июля утверждает, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх