В Совфеде РФ рассмотрят повышение штрафов об утечке персональных данных

Заседание состоится 27 ноября В рамках пленарного заседания в Совете Федерации 27 ноября планируют рассмотреть законы о повышении ответственности за ненадлежащее обращение с личной информацией россиян, передает «Парламентская газета».
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