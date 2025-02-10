Турагент Ахвердиева: в Абхазии есть и история, и культура, и условия для отдыха

Аэропорт Сухума принял первый за 30 лет рейс из Москвы и готовится открыть регулярное авиасообщение. Вырастет ли благодаря этому турпоток в Абхазию и какие достопримечательности можно увидеть в стране, рассказала 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии