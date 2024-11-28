Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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Мобильная связь и интернет в Египте - осень 2024

Мобильная связь и интернет в Египте - осень 2024

В этом году произошли некоторые изменения в тарифах мобильной связи Египта. Ушли в прошлое "фальшивые" мегабайты (раньше операторы указывали объём трафика на соцсети, а на всё остальное тратилось вдвое больше).

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