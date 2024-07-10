В Тульской области комиссия проверяет готовность школ к новому учебному году

Комиссии начали приемку школ и детсадов к новому учебному году. Как сообщили в минобразования Тульской области, в Узловском и Веневском районах проверку прошли девять образовательных организаций: школы №25, №29, Центры образования "Люторический" и "Бестужевский", ДООЦ, МБОУ ЦДиК, детские сады №20, №28 и №36.