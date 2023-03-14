Бальде в запасе «Спартака» – это воспитательная мера Абаскаля. Форвард не демонстрирует должного отношения на тренировках (Metaratings.ru)

Тренер «Спартака» наказал Кейта Бальде за плохую работу на тренировках. 28-летний нападающий остается в запасе в трех матчах красно-белых подряд, включая сегодняшнюю игру в 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1).
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