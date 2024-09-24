Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей для мирных жителей

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал о наличии однозначных доказательств создания украинскими войсками концлагерей, куда отправляют мирных жителей Курской области.
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