Поменяли поездку в Египет на Пятигорск. Почему мы не пожалели о своем решении

Так вышло, что в марте прошлого года вместо теплых стран нам пришлось выбирать другое направление. Наша поездка в Египет отменилась из-за всем известных событий.
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