Рождается новая российская элита

Людмила Лиханова

Вам уже ответили очень обосновано. Добавлю только немного: как бы не хотелось порулить ВСЕМ прошлым олигархам и их деткам, вернув милость запада, даже они уже поняли что ТАМ они НИКОГДА не станут своими и будут первыми кого разденут и раззуют без всякой жалости и невзирая на заслуги перед западом. Особенно когда насмотрелись на тех, кто теперь пыль глотает и ищет на пропитание т.к. деньги без подпитки очень быстро заканчиваются. К тому же ТАМ есть свои кланы и конкуренты им не нужны и наших дурачков, которые надеялись своим лаем и прочими мерзостями понравиться западу постигло жесткое разочарование и потери . Не зря говорят : где родился там и пригодился. А теперь каждый как на ладони и их мажоры тоже. И к каждому будут присматриваться всю жизнь и любой шаг неверный поставит крест на будущем. Кто умный, тот поймет и смирится, кто нет, тот останется за бортом. И это не иллюзии, это - необходимость. И те, кто надеется после ухода Путина все повернуть назад глубоко ошибаются т.к. уже не один год воспитываются достойные претенденты - государственники.