Нехватка продовольствия в сирийских городах обеспокоила управление ООН

Нехватку продовольствия испытывают жители сирийских городов Дамаск, Хама и Дейр-эз-Зор, а в Алеппо и Идлибе цены на хлеб за две недели выросли на 900%, говорится в опубликованной 10 декабря сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).