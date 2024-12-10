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Нехватка продовольствия в сирийских городах обеспокоила управление ООН

Нехватка продовольствия в сирийских городах обеспокоила управление ООН

Нехватку продовольствия испытывают жители сирийских городов Дамаск, Хама и Дейр-эз-Зор, а в Алеппо и Идлибе цены на хлеб за две недели выросли на 900%, говорится в опубликованной 10 декабря сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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