Во Владивостоке завели дело после ссоры между таксистом и школьницей

Полиция возбудила уголовное дело после того, как таксист во Владивостоке в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой стало плохо во время поездки поздно ночью, забрал её сумку, говорится в заявлении краевого главка МВД.
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