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Царьград

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Адвокат Ключко объяснил, как аннулировать мошеннический микрозайм

Адвокат Ключко объяснил, как аннулировать мошеннический микрозайм

Адвокат Антон Ключко рассказал, как аннулировать микрозайм, оформленный мошенниками. Для защиты своих прав важно восстановить доступ к «Госуслугам», обратиться в полицию и направить претензию в микрофинансовую организацию.

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