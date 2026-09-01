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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Дивеева было предложение от «Галатасарая» в период игры за ЦСКА, сообщил агент защитника: «Трансфер не состоялся по ряду причин, в том числе и из-за условий перехода для Игоря»

Олег Еремин, агент защитника « Зенита » Игоря Дивеева , рассказал об интересе к игроку со стороны «Галатасарая» в период выступлений за ЦСКА .

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