Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ

У солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает снарядов и средств поражения. Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «24 канал».
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