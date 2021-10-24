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Тренер «Зенита» Семак поддержал «Спартак» после разгромного поражения в Петербурге

Тренер «Зенита» Семак поддержал «Спартак» после разгромного поражения в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил слова поддержки «Спартаку» и его наставнику Рую Витории после разгромного поражения в Петербурге, вспомнив провальное выступление своей команды против «Арсенала» в Туле.

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