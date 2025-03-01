Залужный заявил, что не собирается завершать войну с Россией Ирэн ОрлонскаяБывший командующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что не планирует прекращать военные действия с Россией.
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