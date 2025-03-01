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    Жирный порося..Залужный заявил, ...
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Залужный заявил, что не собирается завершать войну с Россией

Залужный заявил, что не собирается завершать войну с Россией

Залужный заявил, что не собирается завершать войну с Россией Ирэн ОрлонскаяБывший командующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что не планирует прекращать военные действия с Россией.

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Комментарии
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Eduard
Правда? Мы тоже собираеся идти до границ Польши и не собираемся останавливаться!
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21 час.
Eduard
Лужный Залужный тоже куплен Англией,
Ответить
21 час.
Галина
Жирный порося..
Ответить
15 час.
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