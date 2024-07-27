Силы ПВО России сбили десять снарядов HIMARS за сутки

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили десять снарядов HIMARS за сутки. «Средствами противовоздушной обороны сбито десять реактивных снарядов HIMARS производства США», — отмечается в сводке ведомства.
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