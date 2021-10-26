Североатлантический альянс готовит Украину к большой войне

Пока мы тут многие годы подряд ломаем копья по поводу того, вступит ли Украина в НАТО и какие последствия будут для нее, но, главным образом, для России, авторитетное издание The American Conservative без всяких обиняков написало: США де-факто уже воспринимают Украину как члена альянса «Нынешние отношения Вашингтона и Киева в области безопасности выходят далеко за рамки продажи оружия», — многозначительно отметил в статье старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер.