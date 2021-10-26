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Североатлантический альянс готовит Украину к большой войне

Североатлантический альянс готовит Украину к большой войне

Пока мы тут многие годы подряд ломаем копья по поводу того, вступит ли Украина в НАТО и какие последствия будут для нее, но, главным образом, для России, авторитетное издание The American Conservative без всяких обиняков написало: США де-факто уже воспринимают Украину как члена альянса «Нынешние отношения Вашингтона и Киева в области безопасности выходят далеко за рамки продажи оружия», — многозначительно отметил в статье старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер.

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Татьяна Вавильченко
Америка хочет поменять дислокацию Афган на Украину.
Артем Казаков
не стоит недооценивать пиндосов.Они ни чего просто так не делают
testorr
Недооценивать не стоит РФ))) Над Йеллоустоуном со спутника сбросят титановый стержень длиной 2 м в диаметре 20 см и ппц всему миру, даже "мертвая рука" не нужна)))) Пиндосы это знают)))
Homo Sapiens
всему миру, не только пиндосам! Хотите самоликвидироваться, устроить Большой Пэ?
Евгения Болотова
Воевать не с Украиной, а с ополченцами и прочими войсками. А народ украинский пусть сам решает: бечь ему или остаться.
Леонид Василенко
Наша военная доктрина сейчас уточняет расширение приоритетных объектов ударов в предполье (Украина). С ближней Европой тема отработана. Типа э хали-гали.
Anatoli Ryabenko
Реванш Европы, которая готовятся к повторению военной авантюры Гитлера в годы фашистской Германии, но руками бандеровской Украины, нападение на Россию, вернее втянуть Россию в военный конфликт, перевернув всё с ног на голову, объявив что Россия затеяла войну с Европой. Европа забыла про российский газ, поставка которого будет мгновенно прекращена, то потом наладить транзит будет очень и очень сложно.
вага карлито
Ну вот что растят чирий на нашей попе (украина) давно понятно! Почему столько ошибок начиная с14 года !Остановили ополчение продолжаем поддерживать торговлей экономически не решаем вопрос Донбасса до сих пор не понятно совсем! Кому спасибо за все сказать??
александр петров
Я конечно не "Семь пядей во лбу", но что то мне подсказывает, что для остановки "раздухарившихся даунов" из Руины, нужно просто признать само провозглашенные республики, заключить с ними договора о взаимопомощи в случае оккупации со стороны Руины и включении их в последствии в состав РФ как субъекта Федерации. Я с уверенностью на 100% могу предположить, что после этого, о своем суверенитете заявят Харьковская, Одесская, Николаевские области с правом вхождения в состав РФ! На этом можно будет поставить жирную точку на Украине в её нынешнем состоянии как на государстве. Если "гопники" где и останутся, так это в западных областях. Но там их уже ждут "Пшеки", Венгры и Румыны со своими претензиями. На этом, государство просто исчезнет с карт мира. Для России это единственный выход и выгода. Это порты Одессы и Мариуполя куда нацелились наши "западлянские партнеры". Это и доступ к Приднестровью где находятся наши миротворцы.
Геннадий Ушаков
Давно бы признали Донецк и Луганск и присоединили, может еще кого. На этом и все бы успокоилось. Ждать когда и фурункула начнется гангрена не нужно хотя уже идет к этому. Если бы не Минские соглашения, то уже 7 лет жили очень спокойно и без санкций и сколько денег сэкономили.
Владимир Амосов
Минские соглашения отвергнуты самим Киевом и давно не работают. У нас развязаны руки. Почему мы не действуем - непонятно.
Homo Sapiens
не хочется большой войны... Людей жалко и с той, и с другой стороны!
Алексей
У меня такое ощущение, что и гейропа и гейамерика совсем не знают хохлов. Настанет момент, когда Мы предложим им, хохлам, некую сумму, и они с удовольствием поменяют поведение на противоположное.
anatolii660 reznikov
Поменяют на время ! Пока не пропьют ! Риторический вопрос А долги они Западу когда собираются вернуть ? В Четвёртом тысячилетии что ли ?
сергей кочегаров
"Воевать с Украиной Россия вряд ли будет: хоть и бывшие, но как-никак братья — жалко их!" Кого жалко, кто братья? Они находятся "в состоянии войны с Россией" с 14-го года, а мы им и газ и уголь и металлы и бумагу жопу подтирать... Они провоцируют нас на войну и грозят захватом Ростовской, Белгородской, Курской оюластей, Краснодарского края. Они ползком захватывают "серую зону" (сегодня это Старомарьевка) и методично нарушают все заключаемые перемирия, а мы молча сопли жуём. Зачем мы кормим откровенный фашизм? Зачем выдавали гражданство России жителям ЛДНР, если не хотим их защитить? Хотим быть для всех хорошими? Не получится... Поимеем войну. И Нюрнберг надо устраивать не потом, если останутся кто-то в победителях, а сейчас тому кто провоцирует войну и кто молча своим бездействием поощряет её.
Валентин Щербаков
Почему мы такие медлительные, беспечные, ведь нам нагло, грубо насаживают унизительную политику. уничтожают мирное население ЛДНР и проживающих там русских, захватывают территории в демилитаризованной зоне, а людей захватывают в заложники. Мы продолжаем медленно реагировать, позволяем уничтожать жителей ЛДНР, только огрызаемся и всё. Да, нас специально провоцируют, но может хватит терпеть и умываться соплями от злости. От того, что мы не ответим или ответим, нет никакой разницы, все равно нас обвинят и дальше будут унижать.
Алексей
Надо, чтобы народ поднялся на борьбу и тогда без "шума и пыли", как в Крыму.
Аркадий Цыганов
Верхушка в масле. И дела то нет что наша русская земля оккупирована. А это значит что вскоре будет встряска. Россия от обид кипит.

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