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В России в I квартале 2023 года ввели в эксплуатацию 27,6 млн кв. м. жилья

В России в I квартале 2023 года ввели в эксплуатацию 27,6 млн кв. м. жилья

В первом квартале 2023 года в России ввели 27,6 млн квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: — Важно, что мы увеличили показатели ввода многоквартирных домов на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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