В Братском районе участнику СВО выплатили 158 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Братского района проверила исполнение трудового законодательства. Установлено, что в январе 2026 года в организации, осуществляющей деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, были нарушены сроки выплаты заработной платы работнику, являющемуся участником специальной военной операции.
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