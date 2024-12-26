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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский Роспотребнадзор дал советы по празднованию Нового года

Рязанский Роспотребнадзор дал советы по празднованию Нового года

Роспотребнадзор рекомендовал обдавать кипятком зелень, овощи, фрукты; не хранить салаты дольше суток в холодильнике; не садиться за новогодний стол голодными; не пытаться попробовать все блюда — чем разнообразнее пища, тем тяжелее придётся её переваривать организму; не есть холодное после горячего и не запивать еду газированными напитками, а алкоголь, если вы решили его принять, следует употреблять исключительно в умеренных количествах.

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