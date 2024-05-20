Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Овчаренко
    Об этом надо писать прямо Президенту Путину. Коров надо  больше года кормить, а рыба вообще то дикая, а жульё на этом...А россияне подождут
  • Виктор Гайдуков
    Что-то не так в нашем королевстве. Кто-то воюет, а кто-то гадит  и всё это кто-то позволяет.... Когда у врагов, преда...Сколько еще мы бу...

ЕС требует от Москвы торговать только с ним

ЕС требует от Москвы торговать только с ним

Россия должна прекратить продавать газ неевропейским странам Запретить нельзя оставить. В этой фразе запятые для ЕС меняются едва ли не каждый день – в новых предложениях и инициативах, связанных с санкциями против России.

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