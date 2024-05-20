ЕС требует от Москвы торговать только с ним

Россия должна прекратить продавать газ неевропейским странам Запретить нельзя оставить. В этой фразе запятые для ЕС меняются едва ли не каждый день – в новых предложениях и инициативах, связанных с санкциями против России.
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