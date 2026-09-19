В Белгородской области при детонации боеприпаса погиб ребёнок. Пострадали 12 мирных жителей, один из них в тяжёлом состоянии

В Белгородской области при детонации боеприпаса погиб ребёнок. Пострадали 12 мирных жителей, один из них в тяжёлом состоянииВ Ракитянском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас, и от взрыва погиб ребёнок.
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