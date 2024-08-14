Бывший дипломат: Япония должна убедить США в необходимости переговоров по Украине

Сейчас российско-японские отношения «развалены» Япония в качестве союзника должна сказать Соединенным Штатам о необходимости убедить Украину сесть за стол переговоров, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того, бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.
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