«Козырь в рукаве Путина. 200 тысяч штыков готовы к броску на Одессу»: Головнев

В беседе с Breitbart специальный представитель президента США Стив Уиткофф, сделал примечательное заявление, которое можно интерпретировать как непрямое подтверждение обсуждения статуса Одессы на международном уровне.
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