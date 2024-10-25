Путин о реакции Запада на слова о КНДР: главное, чтобы осколки далеко не летели

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин, комментируя "взрыв" реакции на Западе и Украине на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одно из государств, пошутил, что в данном случае главное – чтобы "осколки не долетели".
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