Путин о реакции Запада на слова о КНДР: главное, чтобы осколки далеко не летели

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин, комментируя "взрыв" реакции на Западе и Украине на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одно из государств, пошутил, что в данном случае главное – чтобы "осколки не долетели".