Минтруд предложил эксперимент по добровольной оплате самозанятыми больничных

Минтруд предложил эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Его размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными.
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