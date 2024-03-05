В Англии за расизм будут судить Сэм Керр, одну из лучших футболисток в мире

Футболистка из команды “Челси” и национальной сборной Австралии, Сэм Керр, должна явиться перед судом в Великобритании по обвинению в оскорблении полицейского на расовой почве, как сообщает издание The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии