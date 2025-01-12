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Закон, порядок, государство

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Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО

В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили танк Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

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