Голевая передача Наместниикова помогла «Виннипегу» обыграть «Сиэтл»

В регулярном чемпионате НХЛ «Сиэтл» на своей площадке всухую уступил «Виннипегу» — 0:3. Гости открыли счет только на 8-й минуте третьего периода: с передачи российского форварда Владислава Наместникова гол забил канадец Майк Шайфли.
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