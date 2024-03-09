Голевая передача Наместниикова помогла «Виннипегу» обыграть «Сиэтл»

В регулярном чемпионате НХЛ «Сиэтл» на своей площадке всухую уступил «Виннипегу» — 0:3. Гости открыли счет только на 8-й минуте третьего периода: с передачи российского форварда Владислава Наместникова гол забил канадец Майк Шайфли.