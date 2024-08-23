Стихи приморских поэтов украсили стены аэропорта Владивостока

Стены международного аэропорта Владивосток украсили стихи приморских поэтов. Новый арт-объект создан по инициативе руководства воздушной гавани при поддержке Приморского отделения Союза писателей России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока.
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