В Калужской области произошёл сильнейший пожар складов

В Боровском районе начался крупный пожар на предприятии по производству пластика, которое расположено в селе ВорсиноВ Боровском районе начался крупный пожар на складах предприятии по производству пластика, которое расположено в селе Ворсино.
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