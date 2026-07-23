Лавров рассказал Рубио о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой проинформировал американского коллегу о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине.
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