Маск рассказал о планах после победы Трампа

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что будет работать над улучшением эффективности государственного управления в стране в случае победы Дональда Трампа на выборах и получения должности в американской администрации.
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