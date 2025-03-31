Почти все вывески в пилотном поселке Красногвардейское в Крыму заменили на русские

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Почти все предприниматели в крымском поселке Красногвардейское, власти которого первыми в регионе решили полностью заменить вывески, содержащие иностранные слова на русские, завершили эту работу.
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