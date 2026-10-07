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Газета.ру

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США передали Литве беспилотники Switchblade 600

США передали Литве беспилотники Switchblade 600

Соединенные Штаты поставили Литве партию ударных беспилотников Switchblade 600. Об этом сообщило министерство национальной обороны Литвы.

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